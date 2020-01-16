視帝馬國明踢波收蛋糕 譚詠麟黃日華讚實至名歸

馬國明（馬明）今年奪得視帝是眾望所歸，熱愛足球的他昨日如常跟明星足球隊練波，同場有譚詠麟（阿倫）、黃日華、吳岱融、關禮傑、張兆輝、梁漢文、林敏驄等。明星足球隊在社交網上載為馬國明慶祝的照片及視頻，說馬明奪視帝是他們2020年第一件「喜」事！

視頻中馬明捧着蛋糕，阿倫舉起大拇指，黃日華帶領眾人說：「恭喜馬明，實至名歸！」黃日華還搞笑說：「呢個蛋糕做咗12年，今日（昨日）終於可以親手交畀馬明。」阿倫則說：「終於食得喇！」逗得馬明笑到見牙唔見眼。

張振朗張曦雯 開工有驚喜

張振朗與張曦雯奪得「飛躍進步男/女藝員」，兩人最近合作拍《踩過界II》，前晚一跟王浩信、蔡思貝、姜麗文等開工時，獲贈蛋糕及香檳慶祝，他們亦預祝《踩過界II》的收視同樣飛躍進步。原來這個驚喜是蔡思貝出的主意，張振朗笑他們曳曳。

張曦雯爆頒獎禮當晚未能親自恭喜張振朗，因他未有出席之後分享得獎感受的節目便回了家，張振朗解釋以為只安排視帝及視后出席，不知自己有份。他開心得獎是鼓勵，令他更有動力工作，由於要開工，沒有特別慶祝，分別跟家人及女友吃了餐飯當慶祝。

對於有網民不值周嘉洛獲「最佳男配角」，而他卻沒有提名，張振朗認為周嘉洛將角色演得很好，引起很多話題及點擊，他有獎已滿足，自己未奪過「飛躍進步」獎。張曦雯透露《白色強人》劇組下周會食飯，慶祝獲「最佳劇集」及馬明奪視帝。

娛樂組

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