列三大擇偶條件 湯洛雯盼打破單身悶局

現年32歲的湯洛雯2012年參選香港小姐入行，她當時是熱門之一，加上她是湯鎮業侄女，父親是湯鎮宗，因而成為焦點。她落選後加入無綫，獲得不少演出機會，有「靚湯」之稱。她入行逾7年，終有機會擔正女主角，與同屆港姐黃心穎首次合演古裝劇《丫鬟大聯盟》，本應是開心事。但黃心穎去年爆出「安心事件」後，《丫》劇一度播出無期，幸好最後獲安排推出。湯洛雯認為《丫》劇雖拍完兩年才播，但無想過怪責黃心穎，「盡了自己努力，很多時幾時播，或播不播都是隨緣，我很佛系的」。

自認倔強很少喊

湯洛雯回想拍攝時最辛苦的，絕不是拍攝時間長，而是因丫鬟角色不可以坐，所以整套劇她都要企。她不禁笑道：「真的鍛煉到腳骨力，還有想不到丫鬟都有打戲，更要在冬天最凍幾日落雨拍。」

7年來演過不少角色，她明言有很多角色仍希望嘗試，如反串或粗粗豪豪的角色，她說不怕破壞女神形象，「就是想讓大家知道，我真正性格就是這樣，如大家都喜歡我這個性格更好，不用經常扮得太斯文，其實我是倔強型，中學時被學校投訴上堂經常梳頭要見家長，被媽媽捉去剪了個短冬菇頭亦不會喊；平時也很少喊，除了和性格同樣倔強的媽媽鬧交，所以拍喊戲對我而言是難的。」

決不「為仔死為仔亡」

她自爆曾試過被初戀男友整喊，回想當時男友令她非常無安全感，經常講大話騙她，試過瞞着她問其他女仔攞電話號碼，以及趁她旅行不在港載女仔回家，令她十分傷心，「25歲之後就睇化了，只要不去想就無事，如將來拍拖，我希望找到個所有事情都可以坦誠相對的，因為我很怕在另一半面前收藏，覺得兩個人失去信任就等於完結，我一定會將過去、現在和未來打算都說給對方聽，初戀後每一個我都完全坦誠」。

湯洛雯自問不會如劇中角色般「為仔死為仔亡」，認為做每一件事都記掛着男友確比較難，且太過豁出去，「這樣個男仔也不會緊張你啦！都要留少少餘地，物極必反，我覺得女仔應該要保持矜持」。

「要明我講的gag」

戀愛經驗豐富但依然單身，究竟什麼類型對象才最適合她？她即開出3大條件道：「首先一定要心地好；其次是溝通到，要明我講的gag，我講gag時他識笑，而不是講完後大家有點尷尬，先是這兩大條件。以前細個想要靚仔，現在就覺得靚仔還是隨緣吧！當然我不會拒絕靚仔，但不是條件之一。另外，上進心都是條件，有上進心和勤力，就可以保障到他是一個可以照顧我的人，不用很有錢，其實我最鍾意食魚蛋粉和麥當勞。」

相信明年遇到真命天子

湯洛雯與羅天宇前年3月宣布4年情告終，由於兩人外形相襯，不少網民都期望他們有復合機會，但湯洛雯一再強調與羅天宇只是好朋友。兩人分手後，她曾分別跟姚子羚舊愛鄭子邦及楊冪前夫劉愷威傳緋聞。她自覺不是很惹緋聞，因為全部不是真的，對這些緋聞她也不會想太多，只覺得好無辜。她說：「因為我真的單身了兩年，當然有認識過或嘗試了解過的人，但真的找不到一個好啱key。風水師傅說明年屬兔會紅鸞星動，我相信明年會遇到，其實之前我一直都有keep住拍拖，今次分手後頭一年都想拍拖的，因為真的不習慣，但第二年很享受單身生活，終於能夠把所有事情都專注在自己身上。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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