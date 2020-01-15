宋康昊聞《上流寄生族》入圍奧斯卡勁興奮 阿當辛迪拿欠提名獲「阿媽」安慰

《上流寄生族》不單成為史上首部同時入圍奧斯卡最佳電影及國際電影（即最佳外語片）的韓片，更一口氣拿下最佳導演、原創劇本、佈景設計及剪接等6項提名，為韓國影壇爭光。導演奉俊昊坦承從沒想過有此佳績，尤其是戲中剪接及布景設計的效果，獲得奧斯卡評審認同；遺憾的是宋康昊無緣角逐演技獎項。

導演為宋康昊難過

不過，宋康昊似乎未有介懷，從電影發行商NEON透過社交媒體上載的短片可見，他跟一眾工作人員透過網上直播收看大會宣布提名名單，當他得悉《上流寄生族》入圍最佳電影時，興奮得幾乎把手上咖啡都倒瀉。NEON開玩笑說：「當你主演的電影獲提名奧斯卡，而你沒有倒瀉咖啡的時候，代表你已是國際巨星了。」

《上流寄生族》是繼去年《羅馬》之後，史上第6部同時入圍奧斯卡最佳電影及國際電影的非英語片，可惜前5部均未能贏得最佳電影獎，且看《上》片能否「零的突破」？

阿當被指滄海遺珠

另一方面，憑《未成大器》獲得美國國家影評學會（NBR）及美國退休人員協會（AARP）等選為最佳男主角的阿當辛迪拿，結果跟《別告訴她》首名亞裔金球影后Awkwafina（林家珍）、《豔舞大盜》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等一樣，成為今屆奧斯卡的滄海遺珠。

《未成大器》講述阿當飾演一名沉迷賭博的珠寶商人，為此欠下一身債務，就在家庭與事業面臨崩潰之際，他找到一批原鑽及潛在買家，視為翻身的最後一着，結果反而陷入萬劫不復之地。此片將於本月31日在串流平台Netflix上架。

群星力撐演出精彩

當大會公布最佳男主角的提名名單，阿當榜上無名，他只好透過社交媒體自嘲：「壞消息，美國影藝學院不喜歡我；好消息，我可以不用著西裝了。」又不忘恭賀其他入圍影星，包括曾在《水壺出英雄傳》扮演他媽媽的嘉菲比絲，後者憑《李察朱維爾：驚世疑案》獲提名最佳女配角。

不少圈中人包括樂壇天后Katy Perry、《鼓動真我》男星邁爾斯泰勒（Miles Teller）、「哈比人」伊力查活（Elijah Wood）等都替阿當感不值，例如賓史迪拿（Ben Stiller）留言力撐：「阿當值得我們去愛，絕對精彩的演出。」

嘉菲比絲亦以「媽媽」身分慰問阿當，她透過社交媒體留言：「我愛你Bobby Boucher（《水》片角色），雖然你的提名被人搶走了，但是媽媽一樣愛你。」