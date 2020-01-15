效力無綫12年 田蕊妮宣布離巢：不關政治事

「想有新衝擊挑戰自己」

田蕊妮尚有個多月便與無綫約滿，認為約滿離開是自然定律，她說：「我跟無綫關係好好，原來服務無綫已12年，長過在亞視，很多藝人和監製都合作過，究竟還可以有什麼進步？我想有新衝擊挑戰自己，想睇吓這個世界。不過無綫是個好平台。（會否不捨？）世界是圓的，不知將來發生什麼事。雖然不在無綫，但可以繼續聯絡。」

問她會否簽部頭合約？她說：「選擇了就不會，不想留後路。演員有不同階段，我想嘗試不同東西，需要衝擊挑戰自己。（無綫有否挽留？）有傾過，愉快的。」她否認離巢導火線因政治取態，「不關事」。有傳她加盟古天樂公司旗下？她學古仔口脗，「傳聞嘅嘢無回應。（有什麼發展計劃？）未知，是有些計劃，但落實才公布」。

42歲田蕊妮，16歲參加亞視《未來偶像爭霸戰》奪冠入行，參與不少亞視劇集演出，之後轉投無綫，12年期間拍了超過20部劇集，包括《誰家灶頭無煙火》、《巨輪》、《舌劍上的公堂》、《造王者》、《鬼同你OT》、《巨輪II》、《來自喵喵星的妳》、《迷》、《超時空男臣》及《她她她的少女時代》等，阿田憑《巨輪》的姚文英「倀雞英」一角，膺「萬千星輝頒獎典禮2013」雙料視后；之後再憑《鬼同你OT》孫淑梅一角，膺「萬千星輝頒獎典禮2015」的最受歡迎電視女角色。

李佳芯預告鼠年「BB」出世

對於阿田宣布離巢無綫，李佳芯直言不捨得，她說：「阿田是好對手，拍《跨世代》認識對方，她很健談，會分享戲劇，深入講她的睇法，是個很好的前輩對手。不緊要啦，友情會延續的。」對於無綫花旦買少見少？她說：「合約就是買賣，終有完結一日，這是常態。」她和無綫的合約還有一段時間，未傾續約，透露踏入鼠年有新搞作，有另一個「BB」出世，由於要時間籌備，暫時未能公布是什麼，總之不是結婚生仔。

蕭正楠不感可惜：會再見的

曾與阿田合作《巨輪》的蕭正楠從記者口中得知對方離巢無綫，但不感可惜，他說：「又不是息影，可能換方式合作，很多拍無綫劇的藝人，經理人都不是無綫，要在港拍劇，無綫是首選，所以會再見的，不可惜。（他和無綫仍有很長合約？）不是好長，但又未到要傾續約。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜