【開箱】賀歲檔期唯一動畫 《變雀特工》白鴿救地球

韋史密夫湯賀蘭獻聲

《變雀特工》原定去年1月開畫，但映期一再延遲，直至迪士尼收購霍士電影公司，終於敲定去年聖誕先在歐美上映，至今全球累積票房收逾1.1億美元（約8.58億港元），成績不過不失；香港及台灣則延至本月底登場，既可避免跟《魔雪奇緣2》對撼，又可獨佔賀歲檔期，一舉兩得。

電影講述《阿拉丁》男星韋史密夫（Will Smith）聲演超級特工蘭斯，不單高大威猛，更是所向披靡，在他眼中從來沒有不可能的任務。直至某日，他誤用了《蜘蛛俠》湯賀蘭（Tom Holland）配音的宅男科學家華德古怪發明，突然由型男變成一隻白鴿！眼見滅世危機迫在眉睫，一向獨來獨往的蘭斯，被迫跟華德組成拍檔，白鴿特工加上天才頭腦，攜手拯救地球。

搞笑細胞盡情發揮

《變雀特工》創作靈感源自2009年一部只有6分鐘的動畫短片《Pigeon Impossible》，講述一名特工誤遭白鴿「騎劫」超級武器，令到美國導彈幾乎射向俄羅斯，造成第三次世界大戰的驚險過程。《變雀特工》導演Nick Bruno及Troy Quane為向原著致敬，於是把湯賀蘭的角色用上《Pigeon Impossible》特工華德（Walter）的名字，別出心裁。

電影史上每個經典特工，都有專屬的武器設計師，例如《職業特工隊》西蒙柏奇（Simon Pegg）扮演的Benji Dunn、《007：鬼影帝國》賓韋素（Ben Whishaw）飾演的Q等，《變雀特工》亦不例外，湯賀蘭聲演的科學家華德，15歲畢業於麻省理工學院，獲邀加入特工部門，專門研發超級武器，卻因他自認「和理非」，堅守武器不暴力不殺人的原則，因此由「蜘蛛仔」湯賀蘭配音，入型入格。

至於韋史密夫聲演男主角蘭斯亦是一絕，由《黑超特警組》到《雙子任務：疊影危機》，韋哥跟特工早已畫上等號，雖然《變雀特工》後期要變身白鴿，依然難不倒他，更讓他的搞笑細胞得以盡情發揮，環顧荷李活眾星，除了韋哥誰可勝任？

上映日期：1月23日