影評人選擇大獎頒獎禮 華堅稱帝雲妮封后

森文迪斯奉俊昊瓜分導演獎

影帝影后方面亦複製今年的金球獎賽果，《Joker小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）稱帝封后。由於影評人選擇大獎緊跟金球獎，也是以素食為晚宴餐單，所以日前到華盛頓出席氣候變化抗議並被捕的華堅，致謝時再次提及環保議題；據悉華堅上周出席金球獎頒獎禮時，穿著Stella McCartney設計的禮服，他前日就穿著同一服裝現身影評人選擇大獎，而且會以這身打扮穿梭整個頒獎禮季節，身體力行響應環保。此外，從產後復出安妮夏菲維（Anne Hathaway）手上接過獎座的華堅，又感激母親一直以來的支持，「媽媽，你永遠給我最大的鼓舞，就算當我自憐而迷失的時候，你都從不放棄我，真的很感激你的支持」。

至於在金球獎贏得戲劇類最佳電影及導演獎的《1917：逆戰救兵》，在影評人選擇大獎則榮膺最佳攝影及剪接，森文迪斯（Sam Mendes）卻要跟《上流寄生族》奉俊昊瓜分最佳導演殊榮，《上》片兼奪最佳外語片。

《婚姻故事》羅拉丹再下一城，贏得最佳女配角獎；值得一提的是，奪得終身成就獎的愛迪梅菲（Eddie Murphy）所主演的《我叫多麥特》，亦榮膺最佳喜劇電影。至於《愛爾蘭人》則獲頒最佳整體演出獎，羅拔狄尼路（Robert De Niro）和阿爾柏仙奴（Al Pacino）都有到場領獎。

《邋遢女郎》掃3獎

至於電視獎項方面，《邋遢女郎》成為大贏家，奪得最佳喜劇、女主角及男配角合共3獎。榮膺視后的菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）稱撰寫該劇時是受到憑《豔舞大盜》獲提名最佳女配角的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）所啓發，另外，她又感激胞姐Isobel為此劇作曲。《傳媒家族繼承人》、《守護者》及《從心看我》緊隨《邋遢女郎》之後，各奪兩獎。