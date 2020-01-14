《Joker小丑》11項提名熱爆奧斯卡

由美國影藝學院主辦的奧斯卡頒獎禮，今屆角逐最佳電影的9部候選作品，包括《1917：逆戰救兵》、《愛爾蘭人》、《Joker小丑》、《婚姻故事》、《從前，有個荷里活》、《陽光兔仔兵》、《極速傳奇：福特決戰法拉利》、《小婦人》及《上流寄生族》，跟製片人公會（PGA）早前公布的入圍名單完全相同。

影帝之爭由《Joker小丑》華堅馮力士鬥《從前，有個荷里活》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《婚姻故事》阿當戴華（Adam Driver）、《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）及《教廷白煙》尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）。

巧合的是，入圍奧斯卡最佳女主角和導演的候選人，都跟今屆金球獎提名名單雷同，角逐金像影后的是《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）、《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）、《婚姻故事》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、《小婦人》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）和《Harriet》的Cynthia Erivo。雲妮絲維嘉能否再下一城？

入圍最佳導演的是《從前，有個荷里活》塔倫天奴（Quentin Tarantino）、《愛爾蘭人》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes）、《Joker小丑》托德菲臘斯（Todd Phillips）及《上流寄生族》奉俊昊。提起《上流寄生族》，除了提名最佳電影和導演外，同時入圍最佳原創劇本、剪接、美術設計及國際電影合共6項提名，為亞洲及韓國影壇爭光。

內地女導演入圍最佳動畫短片

值得一提的是，內地女導演兼動畫師宋思琪憑定格動畫《妹妹》入圍最佳動畫短片獎，故事講述哥哥與妹妹的生活點滴，結尾才知一切都只不過是他的幻想。宋思琪是「90後」，此片故事跟內地早年實行「一孩政策」有莫大關係。奧斯卡頒獎禮將於香港時間2月10日上午在洛杉磯舉行。