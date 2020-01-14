發起包場睇《乜代宗師》 網民「懲罰」黃子華

撐唔撐《乜代宗師》成網民熱話，有人質疑黃子華在過去半年也沒有為社會運動表態，現在才自言賣樓拍戲給香港人看，拒絕入場支持。不過，有更多網民對子華投信任票，並發起在網上呼籲購票入場「懲罰」子華。

「鄺神」力撐捧場

又有在日本未能返港捧場的網民，聲稱人唔到但一樣要買50張飛支持，轉贈有經濟困難的家庭睇戲；更有人發起包場請睇戲。

子華神的賣樓拍戲自白，就連立法會議員「鄺神」鄺俊宇都在facebook回應。他寫道：「他自嘲傻佬，賣樓去拍這部戲 ，想翻本沒可能，除非有奇蹟，這不是合拍片，只因他想拍給香港人看。有多久沒有入戲院支持香港電影？這次我期待入場，也推薦我的朋友入場，支持這一位多年來陪着我們的香港人，他叫黃子華，這部戲叫《乜代宗師》。」

娛樂組