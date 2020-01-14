楊千嬅盼與惠英紅合演《多功能奶奶》

惠英紅盼得舞台劇獎

楊千嬅前晚憑《多功能老婆》角逐視后，雖不敵惠英紅，但也和《金宵大廈》的李施嬅雙雙奪得「最受歡迎電視女角色」，千嬅表示首次獲電視劇獎項很有紀念價值，還提議下次可伙拍惠英紅、馬國明及周柏豪合演《多功能奶奶》，「我有想過將來做奶奶會點呢？可能叫寶華姐（監製陳寶華）安排我化老妝扮奶奶，，柏豪演我個仔，邀請埋小紅姐做我親家，馬明就演小紅姐個仔，可拍到40集，寶華姐一定寫到出來」。

千嬅說：「最驚訝是小紅姐、李施嬅、馬國明和我全部攞獎的都是水瓶座，只有周柏豪不是，見他在旁標晒冷汗，還問他有沒有事，他說好病，我就叫他不要傳染囡囡。」她稱在台上忘記多謝演她兒子佳佳的阮天寶，大讚他很乖，排戲時更令她感動到喊。

千嬅在歌影視均曾得獎，但她稱仍有很多進步空間，「我覺得可以再做好些，我好腌尖，覺得自己有一兩場戲做得不夠好，進步空間好緊要，有機會的話再跟不同前輩合作」。她稱若再拍劇要看劇本和時間。可希望下次攞視后？她說：「我鍾意拍劇，是很想有更好的演出機會，希望下個導演找我拍更好的作品，只要做得好，其他就隨緣吧！」

娛樂組

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