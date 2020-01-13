人妻沈卓盈教扮靚 伙倪晨曦 90後鄺芷凡做白老鼠

記者：林祖傑

沈卓盈、倪晨曦與鄺芷凡稱她們主持的節目比友台節目《姊妹淘》多元化、多外景，故不怕比較，由自詡「tea精」的沈卓盈負責介紹扮靚情報及high tea打卡位，倪晨曦主力介紹美容護膚 、扮靚及做運動，鄺芷就擔任「小白鼠」測試員專責試新產品，更曾試過不顧形象測試口臭。

問到拍攝趣事？3人即異口同聲道：「好嘈！我們性格都很爽朗，十分合拍，一傾得興奮，聲線就會提高，收音哥哥都會企遠一點。」沈卓盈還被兩位拍檔大爆是最嘈一個。

沈卓盈讚老公細心

沈卓盈入行至今輾轉已游走了3個電視台，她表示除主持節目外，仍會繼續拍港劇，更坦言：「還有戲癮，不會停下來，離開無綫是希望作多方面嘗試。」她又大讚老公，即使自己工作很忙亦從沒投訴，她一臉甜絲絲說：「他好好，100%支持，我為了拍這個節目，要清晨6時起身，老公比我更早起，為我準備早餐和開工細軟，頓時加了很多分。」

至於造人計劃，則以平常心面對，認為一切要看緣分，沈卓盈說：「順其自然的心態是最好的，身邊朋友都自動自覺傳授了很多生仔或生女秘方給我，聽到變專家，但還是覺得現階段應該以工作行先。」

倪晨曦做佛系新娘

今年2月結婚的倪晨曦同樣表示以工作行先，還透露除自己、未婚夫、家人、兄弟姊妹的服飾和化妝由她安排，差不多整個婚禮全交給未婚夫處理，她笑言：「我是佛系新娘，今次不會再改期了！不想改，想快快脆脆。」

場地提供：Kowloon Party Room

髮型：Carmen Lau（沈卓盈）、Eas Fu @Admixhairstyling

化妝：Carmen Lau（沈卓盈）、Janice Lam @glowmakeupacademy

服裝：Maje, three floor（倪晨曦）、METHODOLOGY（鄺芷凡）