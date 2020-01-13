黃子華自嘲傻佬 賣樓拍《乜代宗師》澄清非合拍片

娛樂組

黃子華的片段長近6分鐘，有報道指他拍《乜代宗師》收幾百萬片酬，剝削工作人員故有戲分要返內地拍攝。子華承認這部戲是剝削所有人，包括幕前幕後皆被他揼心口，要求收較平酬勞，因為他不夠錢。身兼編、導與演的他，1毫子也沒有收，甚至賣樓為拍這部戲。

他不選擇合拍片方式，因為自己的心態是拍給香港人看的港片，想自由自在拍攝，不需要審查，能忠於自己的意思去拍攝。子華強調：「這是香港人投資、香港人賣樓只拍給香港人看的電影，並不是合拍片。」

99%不能翻本

子華對《乜代宗師》的票房信心是輸少當贏，他沒想過賣樓拍戲，部戲能為他賺多一層樓，以這部戲的製作費，想翻本是沒有可能，除非有奇蹟。

他坦言：「哪怕賣樓拍戲後，部戲只能賺回一間房、一個廁所，甚至只是一個水龍頭的價值，一切都只為忠於自己。」他又解釋為何要到深圳拍攝，也是錢的問題，賣樓的錢只夠他在香港拍15日戲，但《乜》需要50日戲才能完成，他只能行這一步。

子華表示對不真確的傳聞要澄清，他說：「這部戲只是一個傻佬賣掉一層樓，全行都認為我是儍佬，賣樓去拍戲，面對現在的環境，99%不能翻本，我只想講出真實情况給大家聽，睇唔睇，唔係好緊要，多謝大家。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com