張曦雯高海寧黑白雙煞搶風頭 唐詩詠中空誘惑最性感

高海寧與張曦雯穿的吊帶裙款式相近，兩人自封黑白雙煞，在紅地氈上「峰」騷展現身材。她們表示事前無夾過，可能心靈相通！張曦雯透露已黐暖包不怕凍。高海寧則笑稱一年一度盛事，寧願抵冷也要靚。唐詩詠的中空裝加透視薄紗，若隱若現。她說一年一次性感些OK，想試不同的服飾，不要局限自己，但不是行性感。

陳煒低胸露背 江嘉敏否認谷胸

陳煒穿低胸、露背又露腰的白色裙，她甜笑說男友讚靚。江嘉敏谷胸曬3吋事業線，笑言沒有谷胸，又說自己多肉，較一年前肥了近3公斤，現在超過100磅。朱晨麗一身性感打扮，稱過去3天只吃糖，都怕會暈低，也不知輕了多少磅。準人妻何雁詩穿低胸性感透視長裙，說未婚夫鄭俊弘向來沒意見。是否婚前終極性感？她說不知道，還有大半年。惠英紅透露由杭州回來，今天又要到北京拍戲。她表示趕回來撐場，好多頒獎禮都會出席，不理會能否攞獎，是尊重自己及工作。

失戀馮盈盈透視裙搶鏡

馮盈盈穿貼身樽領長袖連身裙，上半身透視。她說裏面有喱士內衣配襯，保守得來有少少細節位透視。分手後可以更性感？她稱從來沒有此想法或限制，只因應場合，看什麼設計適合自己。李佳芯大騷美腿，笑言平時上輕下重，穿西裝外套較型格。她稱性感路線不適合自己，較喜歡型格打扮，但條褲很短，有點似內褲，她表示好安全，就算做一字馬也不會泄春光。

電視城外警車駐守戒備

昨日有傳網民發起迫爆將軍澳「賀」無綫，電視城大門外有警車戒備。今年紅地氈改在地下天幕通道舉行，另有指無綫聘外判保安加強保安，不過無綫方面稱沒加強保安，屬正常做法。

（萬千星輝頒獎典禮2019）

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