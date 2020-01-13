影后惠英紅首封視后 馬國明12次提名終奪視帝

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中、黃梓烜

今年視帝、視后競爭激烈，馬國明第12次提名「最佳男主角」，終於首奪視帝。當舊愛胡定欣、緋聞女友唐詩詠及李佳芯宣布他得獎時，全場歡呼，身邊王浩信、陳山聰等熱烈恭喜他，馬國明繼續一副天然呆表情接受大家祝賀。「鐵馬家族」林子善與黃嘉樂興奮拉他出去領獎。馬國明說：「今年真係嚇親，多謝大家的反應，就算無獎我都當贏！今次咁多強對手，無諗過攞獎，真係有運，這個運就係遇到《白色強人》。」

李施嬅楊千嬅齊奪女角色獎

惠英紅擊敗勁敵楊千嬅、李施嬅奪「最佳女主角」，影視大滿貫。她是繼鄭裕玲後，第二名集影后及視后於一身的女藝人。她興奮說：「真的好緊張、好開心亦好感恩。10年沒有返港拍劇，一拍就有好劇本，我是TVB出身，如果觀眾唔嫌棄，我會拍多啲劇，我接拍嘅劇本都係高水準。」

李施嬅與楊千嬅齊奪「最受歡迎電視女角色」，是無綫頒獎禮史上首次。李施嬅說等了16年，首次奪得台慶頒獎禮個人獎項，她面對兩名影后級對手，心跳加速流冷汗，好刺激，「我去年4月完約，仍可站在台上攞獎，是一個奇蹟」。《金宵》拍檔陳山聰與她獲得「最受歡迎電視拍檔」，算有點安慰。楊千嬅首次在台慶頒獎禮獲獎說：「嘩！好驚喎，真的好緊張。」她感謝劇中拍檔及閨密，還有老公。

周柏豪帶病出席贏兩獎

周柏豪爆冷擊敗陳山聰等奪得「最受歡迎電視男角色」，還獲「最受歡迎電視歌曲」。不過他發燒，領獎時透露近日出入醫院，完騷後由工作人員扶落台，狀甚辛苦。他表示前晚發高燒，昨日好恍惚，未能享受過程。

周嘉洛趙希洛贏男女配角獎

「最佳男/女配角」得主是《愛‧回家之開心速遞》周嘉洛與《金宵大廈》趙希洛。周嘉洛擊敗眾多前輩爆冷獲獎又驚又喜，同劇拍檔林凱恩爆喊。周嘉洛首次入圍即得獎，說感覺像發夢：「金城安這個『廢青』角色，都有他的價值，多謝大家支持。」他表示入行5年，得獎好驚奇。趙希洛在好姊妹黃智雯手上領獎，兩人激動爆喊。有「無綫御用癲婆」之稱的趙希洛入行12年首次獲提名，她說4歲已夢想做演員，但曾想放棄，幸獲樂易玲鼓勵，她表示終於不用讓父母失望。

張振朗奪飛躍獎眼泛淚光

「飛躍進步男/女藝員」分別由張振朗及張曦雯奪得，張振朗激動眼泛淚光，用沙啞聲線說：「我好想《堅離地愛堅離地》在香港播，這套是我首次做男主角及唱主題曲的劇集。我好鍾意演戲，無論拍到幾點同幾攰都好，都想做好啲，對演戲好有要求。我有花名『地獄黑仔王』，其實是開心事，演員需要有經歷。」

（萬千星輝頒獎典禮2019）