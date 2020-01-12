響應珍芳達氣候變化抗議行動 「小丑」華堅馮力士被捕

珍芳達（Jane Fonda）受瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）啓發，去年發起Fire Drill Fridays氣候變化抗議行動，逢周五到國會山莊示威，要求相關官員落實保護環境的政策及措施；之前《戰火屠城》森華達斯頓（Sam Waterston）、《BB也瘋狂》泰丹遜（Ted Danson）、《訪‧嚇》嘉芙蓮堅納（Catherine Keener）、《不忠誘罪》戴安蓮（Diane Lane）、《我心深處》莎莉菲（Sally Field），以及珍芳達在劇集《葛蕾絲和法蘭琪》的拍檔莉莉湯連（Lily Tomlin），先後響應其號召，到國會山莊參與示威，珍芳達等人不少被扣上手銬被捕。

華堅馮力士提倡素食

華堅馮力士提倡素食，並且是善待動物組織（PETA）的代言人之一，本月5日出席金球獎頒獎禮，他憑《Joker小丑》榮膺戲劇類影帝，上台致謝時盛讚主辦金球獎的荷李活外國記者協會把晚宴餐單改素食宴客，注意到畜牧業影響到氣候變化，他當時笑言，「出席金球獎多年，終可飽餐一頓」。當時又提到澳洲火災和全球氣候問題，呼籲支持環保，「大家還是不要乘私人飛機參加頒獎禮了」。

珍芳達表示，華堅馮力士自願出席這場示威活動，後者致辭時再次提及畜牧及奶製品行業對氣候變化的影響，「我們想知道在氣候變化的抗爭中能做些什麼事，今天和明天，你可以透過消費選擇去做些什麼，有些事情是無法避免的，例如我昨晚要乘搭飛機來這裏，但有一件事我能做的，就是改變飲食習慣」，華堅更呼籲大衆加入素食的行列。

示威移師洛杉磯

前日約有300人參與珍芳達發起的氣候變化抗議行動，警方以涉嫌擾亂秩序逮捕其中147人，包括華堅馮力士及馬田辛等，不過很快獲釋。由於珍芳達快要到西岸拍攝新一季《葛蕾絲和法蘭琪》，所以她宣布從下月7日起，有關示威活動將移師到洛杉磯繼續舉行。