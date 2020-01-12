演活《鐵探》臥底Bingo 姜皓文爭視帝信心爆棚：攞硬

姜皓文在亞視出身，曾拍過數十套亞視劇，可惜看過的人不多。他一度意興闌珊轉行，輾轉又重踏演藝路，在電影圈發展不錯。去年機緣巧合又再走入公仔箱，更憑劇集《鐵探》臥底Bingo一角獲提名爭視帝，他笑稱近年行緊運：「攞硬！」

發夢做視帝開拍《鐵探》續集

姜皓文表示對得獎有信心，還試過發夢做視帝和開拍《鐵探》續集，他說：「真的日有所思、夜有所夢，套劇咁好，角色又咁多人鍾意；我當然恨攞視帝，如不恨也不會發夢，若真的給我，我也認為幾理所當然，值得攞，但都要看觀眾口味。」已晉身電影男主角，但他並不覺得對手越級挑戰，認為演員間只是大家崗位不同，其實都是在演戲而已。

勁敵陳山聰馬國明袁偉豪

姜皓文稱每個角逐視帝的候選人都有機會，因個個都很有實力。認為誰是最大對手？他說：「我鍾意陳山聰，《金宵大廈》真的很特別，我好少留意都被吸引了。其實我都有追劇，因為太太鍾意，不過一路睇《金宵大廈》，自己都上咗癮 。」他亦有留意《鐵探》拍檔黃智賢與袁偉豪，以及《白色強人》郭晉安與馬國明，他說：「其實我都好鍾意馬國明，因為我和他做過運動，覺得他外形幾吸引，和他傾偈好舒服，給我的感覺就如初初見到袁偉豪和陳山聰一樣，是很乾淨和很有朝氣的正面藝人，尤其袁偉豪，和他合作後還成為好朋友，他演得好好、好努力，但相比之下，當然是我好啦！不過大家一齊角逐，也給予到對手壓力的。」

盼再與恩師鄭則仕拍劇

人人說好角色難求，姜皓文就笑稱經常求到好角色，「講真，近年我比較幸運，好多人幫我，給予機會和提攜，令我很得心應手，我經常說好有運，會不會用光運氣就會死」。他表示有機會還會再拍劇，最想在小品劇中演小人物角色，「我在亞視拍的所有劇集，幾乎都是鄭則仕幫我拉攏回來的，他真的亦師亦友般教導我，當年和他合作《屋企有個肥大佬》，到現在我仍叫他做大佬，他說之後會再為無綫拍劇，還說預埋我，如成事就是繼當年亞視劇之後，相隔多年再跟他在電視劇合作，希望會成事」。

太太殷寧旺夫 無計劃生B

近年事業順風順水，經常將好運掛在口邊，姜皓文說：「太太殷寧真的很旺我！但我覺得其實旺不旺，是看你屋企開不開心，屋企成日嘻嘻哈哈，如歡樂天地般，人自然會過得開心，當然工作上有不開心，少少情緒會有，但返到屋企就會開心番，兩公婆當然也會鬧交，不鬧交點算夫妻，只要不說過分說話傷害對方就無問題。」他稱人大了，盡量有時間都陪家人，跟太太去旅行，不過說到生小朋友，他依然表現抗拒道：「還是覺得好大責任，不是拿幾百萬供書教學咁簡單，一定要陪住小朋友成長，我實在沒有時間，怕肩負不到這個責任，既然沒有老人家催促，不如兩公婆做些喜歡做的事，兩口子就夠了。」

髮型：Jove Shek@ muse hair

化妝：Herrylaiming Make-Up

服裝：Degaia_HK

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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