【開箱】BTS稱霸韓國唱片銷量榜 IU賣碟不及IZ*ONE

新碟或破7項紀錄

BTS前日順勢宣布，將於2月21日推出全新專輯《Map of the Soul：7》，並於本月17日搶先公開主打歌造勢。與此同時，美國財經網站《福布斯》報道，BTS新專輯的「7」字，不單是隊中成員人數，更預計該組合將會創造7個（或以上）新紀錄，包括最佳預售成績、MV點播速度、美國Billboard冠軍次數、美國專輯銷量、白金唱片數目，以及Billboard Social 50排名等。

BTS新碟昨日開始預售，然而設計造型尚未曝光，僅公布會有4個不同版本，隨專輯附送相冊、貼紙、明信片及海報等紀念品，預售價為1.93萬韓圜（約130港元）。BTS去年發行專輯《Map of the Soul：Persona》，預售短短5日，即錄得268.5萬張的銷售佳績，且看新碟能否超越舊作。

提起去年韓國唱片銷量，BTS絕對是一枝獨秀，緊隨其後的是男團Seventeen及EXO，形成「三國鼎立」局面；女團則以Twice為首。回顧去年韓國最暢銷十大專輯，BTS獨佔兩席，包括冠軍的《Map of the Soul：Persona》（371.8萬張）和第5位的《BTS World OST》（55.3萬張），銷量亞季是Seventeen的《An Ode》（85.8萬張），季軍屬於EXO的《OBESSION》（76.6萬張）。其他躋身十大位置的專輯包括男團X1的《飛翔：QUANTUM LEAP》、EXO成員伯賢的《City Light》、姜丹尼爾的《color on me》、Seventeen的《You Made My Dawn》、Super Junior的《Time Slip》，以及Twice的《Feel Special》。

Twice不單是十大位置唯一女團，亦是全年最高銷量的女子組合，達到120萬張，力壓排第2、3位的Red Velvet（45.6萬張）及Blackpink（38.1萬張）。韓國女團的銷情一向不及男團，例如Blackpink的唱片銷量，就連男團第10位的ATEEZ也及不上，後者全年賣出41萬張專輯，可見女團經營甚艱難。

唱片銷售男尊女卑

值得留意的是，IU貴為韓國樂壇天后，去年推出專輯《Love Poem》賣出23萬張，雖已大比數拋離少女時代成員太妍的17萬張成績，但跟女團IZ*ONE的32.8萬銷量仍有一大段距離，反映女歌手的叫座力，比女團更低。

踏入2020年，韓國樂壇形勢將有另一番景象。隨着男團X1解散、EXO成員逐一入伍、姜丹尼爾與Twice受戀情拖累等，人氣難免受損，而有能力取而代之的將會是Got7師弟組合Stray Kids、新男團ATEEZ，以及即將復出的IZ*ONE。