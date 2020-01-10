追看《丫鬟》撐舊愛黃心穎 馬國明：唔好誤會我哋有仇恨

記者：柯美

攝影：孫華中

馬國明被視為視帝大熱，他表示今屆有很多大熱，在他眼中姜皓文、陳山聰、王浩信及《白色強人》的郭晉安均是大熱，「今屆很平均，幾難預測。我一向都不預測自己，會好尷尬，我會投別人，今年會撐同劇《白色強人》的郭晉安，希望該劇攞埋『最佳劇集』。（不想得獎？）平常心，沒期望就不會失望。（因失望得太多？）不是，我視頒獎禮為同事聚會，大家趁機會見面」。

短訊問候心穎「大家仍是朋友」

黃心穎去年4月與許志安爆出車廂偷情事件後形象盡毁，避走美國讀書，「潛水」8個月於去年12月返港和家人團聚，問馬國明可有見過舊愛黃心穎？他說：「沒有，未有機會。（抗拒見面？）無所謂，我都有傳短訊問候她，如聖誕快樂。大家始終是朋友，不要誤會我們有仇恨。她主演的《丫鬟大聯盟》我都有睇，幾好睇，輕輕鬆鬆。《黃金有罪》也有睇，兩劇不同風格，讓觀眾有不同選擇是好事。」

有網民說罷看黃心穎演出的劇集？馬國明認為無此必要，「劇集不是得一個人演，台前幕後很多人才能成事，不應為不喜歡一個人而罷看，正如《白色強人》，如果大家不喜歡我，可以睇郭晉安」。傳黃心穎回歸是為復出鋪路？他表示不知道，叫大家問心穎好了。是否支持心穎復出？他認為是心穎的選擇，作為朋友一定支持。提到黃心穎剪了新髮型？他說：「鍾意咪好睇囉，我就覺得OK。」

李施嬅自信有機會封視后

李施嬅表示今次最有機會攞獎，心情緊張，因對手強勁，面對兩名視后李佳芯、唐詩詠，以及獲多個影后殊榮的惠英紅（紅姐），自問演技低紅姐幾班，希望紅姐投她一票，演技獲對方認同就贏晒。問她投誰一票？她說：「我跟紅姐無得比，當然投自己來增強信心，我的信心來自觀眾投票和網民對我的稱讚。」她有感效力無綫16年，沒攞過任何獎項，坦言想攞獎，得獎會錦上添花。

戰衣方面，她透露篩選剩兩套，待陳山聰過目後為她決定穿哪一套，「我和山聰一起行紅地氈，他是潮人，著衫一向好爆，我都有壓力，一個月前他已問我著什麼牌子服裝出席。山聰已準備好戰衣，我睇過，都爆爆哋。（會否性感配合？）不需要，站在山聰身邊已很搶鏡」。她昨日在社交網曬香檳大廈的視頻，有揣測她是否拍《金宵大廈》續集？她說只是路過。

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