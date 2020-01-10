莊思明網上泄機組人員名單 國泰空服工會發聲明關注

莊思明表示為了不想這類不快事情發生在其他人身上，便找來高級空中服務員表達意見，對方回覆已查明及向她道歉。

稱曾詢問律師不違法

及後莊思明在社交網上載一張該班機的機組人員名單，令事件再度發酵，引起網民批評該名單是國泰內聯網資料，質疑她此舉涉透露別人私隱。

莊思明之後刪除該相片，留言：「我問過律師，我並無犯法，因為我沒有公開個人資料例如身份（分）證、電話、住址等等！希望你明白。」有網民問她名單怎樣得來？她回覆：「我不會影響我朋友，有咩事我一個人負責，要怪就怪我一個人！多謝你嘅體諒！」

工會促請管理層徹查

就莊思明「借筆風波」，國泰航空公司空中服務員工會（FAU）昨日以中、英文發聲明，指莊思明涉觸犯《私隱條例》，聲明內容指：「國泰航空公司空中服務員工會對近日公司機組人員執勤名單被公開至社交平台表示高度關注。此舉涉嫌觸犯個人私隱條例。現促請公司管理層徹查是次事件，並加強保障員工個人資料的措施。工會會繼續跟進事件，亦請受影響會員聯絡我們，以便我們提供協助。」莊思明昨晨在社交網以英文表示她無法讓所有人喜歡自己。

娛樂組