【開箱】韓石圭再領風騷 《浪漫醫生金師傅2》延續收視方程式

首播收視報捷

電視台一直有意添食，去年終於落實開拍《浪漫醫生金師傅2》，並於本周一首播，上下兩部分錄得10.8%及14.9%收視率，翌日播出第2集，再急升至13.2及18%，收視報捷之餘，更追貼上季平均數，算是打響頭炮。港迷可以透過串流平台Viu同步追劇。

《浪漫醫生》講述擁有不快經歷而隱瞞身分，在石垣醫院任職的金師傅，擁有卓越醫術，一直帶領着醫院的故事。續集邀得韓石圭再次飾演金師傅一角，已是收視保證。雖然上季兩名主角、《陽光先生》柳演錫和《又，吳海英》徐玄振今季缺陣，幸好仍有原班人馬包括飾演醫院行政經理的林元熙、護士金旻載與護士長陳慶等回歸，再見熟悉的面孔，觀眾自然睇得更投入。

易角有新火花

《浪漫醫生2》甫開始即交代了柳演錫與徐玄振的去向，原來前者當兵，後者出國做研究生，算是有始有終。今季新登場扮演醫生的是韓劇《深淵》安孝燮與《舉重妖精金福珠》李聖經，續集以新舊演員搭檔，既能保持上季聲勢，又可擦出新火花，實屬明智之舉。

《浪漫醫生》圍繞韓石圭、柳演錫及徐玄振3人亦師亦友的成長故事，以及解救石垣醫院的經營危機。續集同樣有「鐵三角」，新加盟的安孝燮飾演醫科高材生，雖然醫術高明，但因家境清貧而欠下巨債，行醫之外又做兼職，結果被大醫院嫌棄，才轉到石垣醫院任職，順道避債。

李聖經對醫學充滿熱情，可是情緒出現問題，每次進入手術室都出現心悸、嘔吐等症狀，因此被上級調往石垣醫院。韓石圭如何跟兩位新醫生磨合，將會成為最大賣點。

新加入感情線

至於石垣醫院能否繼續經營，今季再次面臨考驗。上回講到韓石圭為醫院財團負責人做手術，因此獲得財團大力支持，不單避過倒閉危機，更有餘力添置先進醫學設施。事隔數年，財團負責人病逝，接班人正是跟韓石圭敵對多年的高級醫生。

《浪漫醫生2》題材與上季相似，仍然圍繞醫生與醫院經營者之間的角力，至於醫生之間的愛情故事，今季明顯加強，首集已交代安孝燮與李聖經識於微時，二人一同學醫，表面上是競爭對手，但當李聖經不適暈倒，安孝燮即背着她狂奔，足以證明二人感情匪淺，相信日後會發展出感情線。