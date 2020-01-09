美國製片人及導演公會提名相同 《上流寄生族》越級挑戰《1917》

第72屆導演公會頒獎禮將於本月25日舉行，回顧過去71屆賽果，僅7次跟奧斯卡最佳導演獎不同，命中率可說相當高。

今屆5位候選導演，無論是《上流寄生族》奉俊昊、《愛爾蘭人》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《從前，有個荷里活》塔倫天奴（Quentin Tarantino），抑或《陽光兔仔兵》Taika Waititi，面對出爐金球獎最佳導演《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes），誰都難言穩操勝券。

女導演無提名

根據外媒報道，今屆DGA提名名單有兩大談論焦點，一是跟金球獎相同，《小婦人》姬達嘉域（Greta Gerwig）等女導演再次名落孫山，自然惹來平權人士的不滿；二是滄海遺珠甚多，例如《Joker小丑》托德菲臘斯（Todd Phillips）、《李察朱維爾：驚世疑案》奇連伊士活（Clint Eastwood）、《萬千痛愛在一生》艾慕杜華（Pedro Almodovar）等都榜上無名。

奧斯卡風向計

至於第31屆製片人公會獎的10部候選電影，除了跟DGA相同那5部外，還包括《Joker小丑》、《婚姻故事》、《小婦人》、《極速傳奇：福特決戰法拉利》和《神探白朗：福比利大宅謀殺案》。還記得上屆PGA提名名單，跟角逐奧斯卡最佳電影的10部候選作品完全重疊，難怪被視為風向計了。今屆PGA得獎名單將於本月18日公布。

事實上，由於3大公會的成員均具奧斯卡投票資格，因此在過去30年以來，PGA有21次賽果跟同屆奧斯卡最佳電影獎如出一轍，包括過去兩年的《綠簿旅友》和《忘形水》，今屆能否延續這個傳統？下月9日舉行第92屆奧斯卡頒獎禮自有分曉。