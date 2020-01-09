50歲張可頤挑戰做老闆 力捧18歲音樂才女陳涵林

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

原來Karen大有來頭，既是Laura的世侄女，音樂底子也不淺，8歲就開始學音樂、鋼琴及舞蹈，曾跟杜麗莎學聲樂，2017年榮獲美國「文化中國·水立方杯」海外華人中文歌曲比賽第五名，亦是美國侯斯頓賽區少年組第一名，美國侯斯頓市長（Sylvester Turner）在2017年3月17日發祝賀信時，將那天設為「Karen Hanlin Chen Day」（陳涵林日）。

重踏錄音室

Maggie與Karen日前接受專訪，重提Maggie早於1991年曾以4人女子組合「花生女郎」（PP Gals）出過一張唱片，之後組合解散，她轉戰選美並投入影視圈發展，便於樂壇止步，對於相隔28年後再入錄音室錄歌，Maggie說：「基本上我已忘記自己的歌手身分，跟幾名前隊友都失去聯絡了，今次是為了Karen才玩吓，我不緊張，趁機會了解時下年輕人唱歌是什麼一回事，因為我無仔女，又覺得娛樂圈傳承很重要，聽過Karen唱歌，發現她很懂得控制聲線，是個有潛質的藝人。」

了解新一代

Karen覺得老闆惡不惡？她說：「很親切。」Maggie謙稱要跟年輕人互相學習，並說：「在我的年代唱歌，跟現代小朋友不同，他們個個唱到似Rihanna，我在她身上學到不少東西，我不敢說提點Karen，應該說是分享經驗，告訴她做什麼的決定，就有什麼後果，最後由她自己作主。」

《風》這首歌講述談戀愛、失戀故事，Maggie就當成跟Karen以兩個不同階層的女人唱心聲，「我用自身經歷去唱，Karen就唱得開朗、年輕，大家唱出來感覺不同，任何人都適合聽。」

Maggie憶述年輕時談戀愛山盟海誓，往事過了若干年後，可能只是不起眼的一件小事，她坦言：「所以每個階段發生的事不用太眷戀，視為一個回憶，不要太懊惱。」

銳意發展幕後

問到有沒有唱出歌癮，考慮再出唱片？Maggie笑言引誘很大，挑起她的好奇心：「人生每個階段都有好多東西可以學，我的心態還很後生，很多東西都想邊試邊學，但挑戰新人獎呢……就留畀班後生啦，哈哈，我無乜所謂，不過無心插柳，難保有日可能我會爆出，一切要講機遇。」

升呢做老闆的Maggie，打算未來更進一步擴闊幕前幕後發展，除發揮演員所長，又銳意參與跨國界的影視幕後製作，並發掘台前幕後人才，她說：「我想利用經驗，做自己想做的事，不一定集中做演員或歌手，到這個年紀，不想規限自己。我都想過做導演，也試過寫劇本、填詞，但半日都寫不到一句，我沒有這個潛質，就無謂勉強，可能適合做策劃，隨緣，如拍青春校園劇，就做夢成真變製作人，物色小鮮肉、編劇、導演合作。」

緣分到可閃婚

Maggie不擔心工作影響找對象，認為愛情要來沒法擋，而且人大了變得開通，揚言隨時閃婚：「外國好流行啦！以前我未睇通，思想好傳統，媽媽教落要了解清楚才結婚，後來覺得行不通，只要找到一個對象談得來、可以生活就結啦，點解要淡如清水才結呢？有些感情就是因了解而分開，倒不如在最甜蜜時結婚啦！」

18歲的Karen未接受閃婚，她笑說：「我目前單身，仍然未有男朋友。」

場地提供：富豪九龍酒店

髮型：Torry and May Lin（張可頤）、Steve Shek @HAiR（陳涵林）

化妝：Gary Chung（張可頤）、Meegan Seak（陳涵林）

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