【開箱】《教場》玩懸疑 木村拓哉化身地獄教官「靠嚇」

白髮義眼造型驚嚇

《教場》改編自長岡弘樹的同名小說，講述警校教官與一班學員之間，受訓期間發生的故事。木村飾演「魔鬼教官」風間公親，扮演學警的是《大叔的愛》林遣都、《你家是我的事》工藤阿須加、《有喜歡的人》三浦翔平、女團AKB48前成員大島優子，以及《金田一少年之事件簿N》川口春奈等。

木村飾演的風間公親認為，警校並非培養優秀警察的場所，而是為篩走不適合當警察的學員而設。他為人冷漠、行事果斷、言詞刻薄、觀察力強，學警的想法與行為，全部都逃不過他的視線。

有趣的是，身為警校教官的風間公親不諱言，他十分討厭警察，至於原因為何，學員大可自行調查。木村為了演好角色，改以一頭白髮並戴上義眼的「驚嚇」造型示人，令人難以親近。相反，有關造型卻令木村更易投入角色。

上集故事甫開始，木村公然安排飾演學警之一的工藤阿須加做「無間道」，要求向他匯報其他學員的行為問題，令他成為學員公敵。其後木村憑着一包浴鹽，以及男學員宿舍遺失清潔用品，洞悉到林遣都因承受不了當警察的父親所給予的壓力而企圖自殺，林遣都最後被迫退學。

另一方面，大島優子的男友因車禍去世，她懷疑兇手正是班上某學員，因此不斷寫信恐嚇對方，該名學員不甘被欺凌，設陷阱令大島優子被機器夾傷腳。事實卻是，木村早已發現二人恩怨，成功救出大島優子，並解釋真兇其實另有其人。

強迫學員自我審視

劇集以懸疑手法，帶出每個學警都有個人問題，又指出警察除了捉賊、查案外，還有很多需要注意的地方，例如要顧及受害人與其家屬的感受等。木村每次都向學警遞上「退學申請書」，從而迫使學員面對自己的黑暗歷史，藉此提升他們的品行。

劇集的最大賣點，除了是木村扮演「地獄教官」外，學警的操練場面也值得一看，各人跑步、敬禮等動作整齊一致，看來演員應該花了不少時間排練。在一眾年輕演員中，工藤阿須加戲分最重，表現卻不及出場只有十數分鐘的林遣都，他企圖自殺一幕，瘋狂得來帶着痛苦，十分搶鏡。