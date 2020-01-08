《小丑》提名冠絕「英國奧斯卡」

至於兩名出爐金球獎影帝：分別憑《Joker小丑》和《搖滾太空人》獲頒最佳（戲劇類）與（音樂或喜劇類）男主角的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及泰朗伊加頓（Taron Egerton），將會在BAFTA再度碰頭，但今次兩個只能活一個。

憑《別告訴她》成為首名亞裔金球影后的Awkwafina（林家珍），卻無緣跟《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）、《婚姻故事》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）及《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）等爭奪最佳女主角，而是入圍觀眾投票的新星獎。頒獎禮將於下月2日在倫敦舉行。