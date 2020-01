近日再有報道指結婚5個月的朱千雪造人成功,在新加坡工作的醫生老公Justin也回港照顧她。朱千雪與老公在跑馬地拍拖,見她穿上鬆身衫和平底鞋,身形明顯圓潤。有傳千雪佗B未夠3個月,故未能公布喜訊。

記者就懷孕傳聞向朱千雪求證,她回覆《明報》,笑說:「Haha, It's not true. I'm not pregnant, still just fat!(報道不是真的,我沒有懷孕,依然只是胖了) 多謝關心。」

