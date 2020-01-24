《切爾諾貝爾》《邋遢女郎》《傳媒家族繼承人》各奪兩獎 《王冠》奧莉菲亞高文封后百發百中

英國女星奧莉菲亞高文2017年憑劇集《夜班經理》首次獲金球獎提名，即奪得最佳女配角殊榮；去年在《爭寵》飾演神經質安妮女王，初嘗金球影后滋味，到《王冠》第3季她接棒扮演中年的英女王伊利沙伯二世，即榮膺視后，她除了跟女王角色有緣外，亦甚有得獎命，尤其同組面對《晨間直播室》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、《小謊言》妮歌潔曼（Nicole Kidman），以及《嗜血嬌娃》祖迪高瑪（Jodie Comer）等強勁對手。

奧莉菲亞致謝時謙稱，「去年我自覺過某人的生活，現在我覺得贏了某人的獎項」，她更表示沒預計自己會封后，所以在台下喝得有點醉。

《邋遢女郎》菲比多謝奧巴馬

贏得音樂或喜劇類最佳劇集的《邋遢女郎》，身為創作人的菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）囊括最佳女主角獎，她心繫澳洲山火，說要把身上的Ralph & Russo禮服拍賣，善款將會賑災。

當菲比領最佳劇集獎時更感激前美國總統奧巴馬選《邋遢女郎》為去年最愛劇集之一，「真的感激奧巴馬把我們放在他的名單上，你們某些人都知道，他一直在我心上；如果你不曉得笑點在哪裏，趕快看《邋遢女郎》第一季吧」。該劇講述一個到處兜搭男人上牀、毒舌又生活一團糟的都會女孩故事，第一季有一幕講述菲比邊看奧巴馬演講邊自慰的劇情，這是她致謝時提到奧巴馬的原因之一。

米雪威廉絲致謝講女權

早前傳出懷孕及訂婚的《斷背山》女星米雪威廉絲（Michelle Williams），憑《Fosse/Verdon》贏得迷你影集組別的最佳女主角獎，她致謝時亦有提及未婚夫、《Fosse/Verdon》的導演湯瑪士佳爾（Thomas Kail），以及跟希夫烈達（Heath Ledger）所生的14歲女兒Matilda。

腹部微隆的米雪在台上談及女權，強調選擇的權利，並呼籲美國女性記得投票，維護自身權益。米雪去年9月亦憑《Fosse/Verdon》贏得艾美獎最佳女主角。該劇講述金像導演卜科西（Bob Fosse）與第3任妻子Gwen Verdon之間的愛情故事，米雪威廉絲扮演後者，跟飾演卜科西的《廣告牌殺人事件》男星森洛維（Sam Rockwell）表現合拍，備受讚賞。

羅素高爾保衛家園缺席領獎

另一方面，《帝國驕雄》金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）憑《The Loudest Voice》扮演霍士新聞台創辦人Roger Ailes，率先贏得迷你影集最佳男主角獎，是他首次奪得金球獎電視獎項，不過正在澳洲保護家園免受火災的他缺席領獎，由珍妮花安妮絲頓代她讀出得獎感言，呼籲大家關注澳洲山火。

值得一提的是《切爾諾貝爾：傷心的兒童》和《傳媒家族繼承人》均是有線頻道HBO的出品，可謂電視獎項的大贏家，尤其近年HBO備受串流平台Netflix、亞馬遜等夾擊，今年的佳績更得來不易。

（第77屆金球獎頒獎禮）