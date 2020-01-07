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2020年1月7日星期二
《上流寄生族》膺最佳外語片 Awkwafina首名贏亞裔影后 畢彼特奪男配《從前，有個荷里活》3獎
「小丑」華堅馮力士稱帝撐環保 《1917》包辦最佳電影導演
傳記片續受追捧 泰朗伊加頓雲妮絲維嘉封帝后
電影得獎名單
《切爾諾貝爾》《邋遢女郎》《傳媒家族繼承人》各奪兩獎 《王冠》奧莉菲亞高文封后百發百中
Netflix僅得兩獎 《愛爾蘭人》全軍盡墨
電視得獎名單
擊敗《反斗奇兵4》《獅子王》 《Missing Link》爆冷奪最佳動畫
領終身成就獎 湯漢斯分享演員三守則
Taylor Swift 愛美寶拉同台大和解
司儀開玩笑針對女導演 全場靜默
曾3年賣不出一首歌 AGA吐氣揚眉闖紅館舞台
龐景峰腦囟未生埋 郭秀雲唔急做奶奶
許廷鏗秉承傳統 堅持4面台開騷
培訓亞姐成網紅 羅思雅唔介意性感
明道情緒崩潰 胞兄疑下藥勒斃妻兒後自殺
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電影得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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《上流寄生族》膺最佳外語片 Awkwafina首名贏亞裔影后 畢彼特奪男配《從前，有個荷里活》3獎
「小丑」華堅馮力士稱帝撐環保 《1917》包辦最佳電影導演
傳記片續受追捧 泰朗伊加頓雲妮絲維嘉封帝后
電影得獎名單
《切爾諾貝爾》《邋遢女郎》《傳媒家族繼承人》各奪兩獎 《王冠》奧莉菲亞高文封后百發百中
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電視得獎名單
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領終身成就獎 湯漢斯分享演員三守則
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