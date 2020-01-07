傳記片續受追捧 泰朗伊加頓雲妮絲維嘉封帝后

僅一項提名的傳記片《星夢女神：茱地嘉蘭》一擊即中，讓雲妮絲維嘉繼《急救愛情狂》及《芝加哥》後，第三度登上金球獎影后寶座。她把得獎榮耀都獻給已故的茱地嘉蘭，「她的故事提醒我們，小心作出每一個選擇，因人生中每個決定都很重要」。首次提名金球獎即憑《搖滾太空人》稱帝的泰朗伊加頓，同樣把得獎的功勞歸於電影的真正主角艾頓莊。他說：「多謝你的音樂、多謝你的不平凡生命，更加多謝你視我為朋友。」

艾頓莊跟老拍檔Bernie Taupin創作的《I'm Gonna Love Me Again》，同時令《搖滾太空人》奪得最佳主題曲獎，艾頓莊笑言二人合作多年，從未贏得任何格林美音樂獎項，反而在金球獎受到青睞，令他又驚又喜。