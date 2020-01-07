「小丑」華堅馮力士稱帝撐環保 《1917》包辦最佳電影導演

《Joker小丑》全球勁收78億

巧合的是，已故男星希夫烈達（Heath Ledger）在2009年亦憑同一角色贏得金球獎最佳男配角。《Joker小丑》詳述這名葛咸城大壞蛋的成魔之路，全球票房勁收10億美元（約78億港元），成為美國史上最賣座的R級片（即17歲以下觀衆必須由成年人陪同入場）。

今年大會以環保為主題，頒獎禮晚餐改以素食宴客，身為善待動物組織（PETA）代言人的華堅馮力士致辭時開玩笑說：「出席金球獎多年，今次終可飽餐一頓。」他又提到澳洲火災和全球氣候問題，呼籲支持環保，「大家還是不要乘私人飛機參加頒獎禮了」。

森文迪斯兩奪金球導演

《美麗有罪》金像導演森文迪斯（Sam Mendes）自編自導新作《1917：逆戰救兵》，跟《Joker小丑》同樣獲得兩獎，分別是最佳（戲劇）電影和導演，亦是他繼《美麗有罪》後，第二次贏得金球獎最佳導演殊榮，正好為下月角逐奧斯卡注入一口強心針。

森文迪斯致謝時稱得獎意義重大，「本片沒有荷李活巨星做主角，難以吸引觀眾入場，希望大家明白，電影還是要在大銀幕收看才過癮」。

《1917：逆戰救兵》靈感源自森文迪斯祖父參與第一次世界大戰的經歷，講述德軍設下陷阱，1600名英軍危在旦夕，兩名小兵臨危受命，必須在一日內越過敵陣趕赴前線，煞停同袍進攻。