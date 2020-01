提起Blackpink,去年4月推出主打歌《Kill This Love》成績驕人,截至昨日為止,MV累積點擊率剛突破7億大關,同時成為Blackpink出道至今第4首「7億MV」,其餘3首分別是《Ddu-Du Ddu-Du》、《Boombayha》及《As If It's Your Last》。