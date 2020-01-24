爭金球視后前夕 關注澳洲山火 妮歌潔曼捐390萬賑災

妮歌潔曼繼2018年憑《小謊言》首次榮膺金球視后後，今日將以同一劇集再次角逐同一獎項。不過頒獎禮前夕，她心繫澳洲家園，據悉與丈夫Keith Urban在當地的農莊，也受到山火威脅；妮歌周六在比華利山出席一項活動時，含淚稱，「我們家人對澳洲每個受到山火影響的人表示支持，並會為他們祈禱」，她隨即表示跟夫婿會捐出50萬美元給消防員。搖滾歌手Pink亦表示，看到澳洲山火肆虐，感到很震驚，所以會捐出50萬美元給當地消防員，認為他們在前線作戰很辛苦，同時又慰問澳洲的朋友及其家人。

同樣來自澳洲的《帝國驕雄》金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）亦稱在當地的家園受到山火威脅，他早前拍賣個人物品，籌得40萬美元，捐給新南威爾斯的志願消防員團隊。

至於在澳洲長大的《海嘯奇蹟》女星娜奧美屈絲（Naomi Watts），聖誕期間在當地度假，並曾分享山火受災片段，除感謝勇敢的消防員外，她又祈求天降甘霖，緩和火災。另外，女歌手Selena Gomez、Kacey Musgraves、《月滿抱佳人》金像影后雪兒（Cher），以及真人騷女星Kim Kardashian等，分別透過社交媒體關注澳洲山火災民，或呼籲大衆捐款。