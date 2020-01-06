陳豪武漢登台回港 李佳芯扮驚拒接觸

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

Ali騷前受訪自爆很久無參演直播騷，心情有點緊張，擔心發台瘟，這種情况以前經常發生：「試過腦袋一片空白，講錯奧運做世界盃，我會盡量不讓自己再發台瘟，好彩我的對白比較生活化，不是硬背稿。」

她指與陳豪同台演出，原本想靠陳豪幫手執漏，但綵排時一直未見到他出現。談到對方剛從武漢回來，她說：「我一陣仲企他隔籬，如果他有任何不舒服，我就幫他頂一頂啦！」話口未完，見陳豪在身邊經過，她作狀大嗌：「好驚呀！」

Ali否認黑男友面

提到Ali日前被影到一臉不悅跟男友陳炳銓逛街，她笑說：「報道出了好多人問我是否不開心，叫我加油，可能我沒太多表情像黑面，其實好正常，（我們）已經這麽多年，不用擔心，我好好，跟以前一樣。」有傳陳炳銓被ViuTV炒魷，她說：「要問他本人，我無聽過，不是事實，我有聽他說去開會。」

陳豪避疫情留酒店

陳豪表示武漢演出一早安排，出發前兩天才知道有肺炎疫情，衡量過風險，決定繼續行程，並注重個人衛生，他說 ：「坦白講，我去到那邊沒什麼，情况沒有太犀利，雖然現在剛開始，但不是我們看到那麼大件事，可能香港人經歷過SARS會小心一點，始終家中有小朋友，我都比較安全、穩陣，今次避免跟觀眾握手，除上台表演、搭飛機，其他時間留在酒店房，早餐都在房內食，沒外出去其他地方。」他指身體狀態正常，回家後亦立即冲涼、洗衫，消毒全身，然後才擁抱子女。

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