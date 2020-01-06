傳欠巨債明道兄殺妻兒再自縊亡

明道非常震驚難過

台灣警方初步調查，死者是一家三口，根據現場情况研判，疑是41歲男子林明弘先勒斃妻子及兒子，並覆蓋白布後，再上吊自殺。據悉警方現場雖然未找到遺書，但根據死者手機內容，林明弘死前曾跟親友表示，因欠債200多萬台幣（逾50多萬港元），無力償還，多次透露有尋死念頭。

對於胞兄一家的噩耗，明道的經理人向傳媒表示：「目前明道非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀况。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相，並且安慰家人。」有指明道父親昨午獲通知前往派出所，在場還有一名女性家屬傷心痛哭。據悉明道原本要往內地工作，臨時取消行程。

明道曾助兄還債

現年39歲的明道原名林朝章，自幼家境清貧，父母在菜市場擺攤養家，他小時候跟哥哥林明弘也在幫忙賣菜。出名孝順的明道出道後發展理想，幫家人還過百萬債務，走紅後再買千萬豪宅與家人同住。他與哥哥昔日關係親密，曾說幼稚園時因肌肉無力，比他年長兩歲的哥哥天天孭他返學放學。兄長結婚時，更由他埋單。不過林明弘被指多次以明道名義在外借錢，對債主說弟弟會幫忙處理。林明弘早年欠債過千萬台幣，又曾發生債主拿不到錢，到明道記者會現場。明道過去曾出手相助，但哥哥債務無止境。他曾表示，兄長是「不定時炸彈」，並於2016年對外發表聲明：「冤有頭、債有主，每個人都該替自己負責。」

圖、文：自由時報