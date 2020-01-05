美國電影學院午宴 見偶像宋康昊 畢彼特變身粉絲

先說AACTA賽果，《韓流怪嚇》奉俊昊執導、《逆權司機》宋康昊主演的《上流寄生族》，獲獎無數，在AACTA就囊括最佳電影殊榮；最佳導演獎落在《從前，有個荷里活》塔倫天奴（Quentin Tarantino）身上，《從》片畢彼特膺最佳男配角。《婚姻故事》阿當戴華（Adam Driver）和《小婦人》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）分封帝后；最佳女配角則落在《爆炸性醜聞》瑪歌羅比（Margot Robbie）身上。《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）奪得最佳劇本獎。

《上流寄生族》獲頒特別獎

AACTA賽果，《上流寄生族》和《從前，有個荷里活》都榜上有名，在AFI表揚年度十優電影的午宴，宋康昊和畢彼特亦聚首一堂，電影公司Neon的社交網公開兩人在午宴上握手問好的照片，並留言稱「當宋康昊粉絲畢彼特遇上宋康昊」，這照片隨即成為網絡熱話。至於AFI表揚的十優電影，分別是《1917：逆戰救兵》、《別告訴她》、《愛爾蘭人》、《陽光兔仔兵》、《Joker小丑》、《神探白朗：福比利大宅謀殺案》、《小婦人》、《婚姻故事》、《從前，有個荷里活》及《李察朱維爾：驚世疑案》等，由於AFI習慣表揚美國出品，所以另外頒發特別獎給外語片《上流寄生族》。

ASC公布提名

值得一提的是，AFI跟AACTA同樣星光熠熠，除宋康昊和畢彼特外，《小婦人》莎愛絲露娜和羅拉丹（Laura Dern）、《愛爾蘭人》導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）與男主角羅拔狄尼路（Robert de Niro），以及《從前，有個荷里活》塔倫天奴和里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等，均有現身。

另一方面，美國電影攝影師學會獎（ASC）日前亦公布了最後5強，分別是《1917：逆戰救兵》、《極速傳奇：福特決戰法拉利》、《從前，有個荷里活》、《愛爾蘭人》及《Joker小丑》。值得一提的是，《1917：逆戰救兵》羅傑狄金斯（Roger Deakins）已經是第16度提名，他之前憑《銀翼殺手2049》等片4度奪獎，如果今年再掄元，將平了《羅馬》Emmanuel Lubezki的紀錄。