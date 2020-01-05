食辣喝凍飲無避忌 楊思琦佗B跳勁舞

預產期2月至3月

楊思琦18年前以港姐冠軍身分代表香港到不同地方親善訪問；18年後的她延續親善任務，卻變成「潮玩」為主。節目中她跟韓國oppa（女生稱呼哥哥）speed dating，她說：「平時好少接觸圈外人，何况speed dating。約會前有看過照片，我要求較年長成熟的類型，當日見面的oppa都算少少成熟具陽光氣，工作人員預備翻譯機讓我們即時溝通。」

41歲楊思琦去年終覓得她「愛的森林」，秘密跟圈外男友註冊結婚，兩人的愛情結晶品約在今年2至3月出世，暫未透露胎兒性別。楊思琦已有寶貝女兒楊卓穎，今次懷孕當然想湊成「好」字。相隔7年再做準媽咪，她表示懷第2胎的緊張程度較第一胎鬆懈，甚至忘記高齡孕婦戒口的禁忌，「沒怎樣戒口，還頻密喝凍飲。之前生女是順產，希望今胎都一樣」。

拍節目無人知懷孕

楊思琦懷孕以來體重已升近30磅，令她腰部舊患、尾龍骨及膝蓋受壓，所以常感疲倦和痛楚，現在行路都不能太快。做媽咪固然事事小心，但她回想懷孕5個月時照跳勁舞，直呼好神奇，「拍節目時大概有5個月身孕，我沒告訴任何人，包括同行的向海嵐，因為怕影響拍攝進度」。

女兒叫BB細寶寶

楊思琦是工作狂，她表示產後也希望事業家庭兩兼顧。雖然日常仍要為女兒的學業和功課操心，但可幸快做家姐的卓穎很懂事，願意幫手照顧小朋友，還為BB改乳名，「阿女叫自己大寶寶，叫未出世的BB做細寶寶。她臨睡前講good night，I love you，BB即郁一郁有少少反應，好神奇好得意！今次在香港生，有多些時間，不似在外地生大女時，產前幾日就要交名，好似交功課咁急」。

堅拒透露丈夫身分

與丈夫選擇秘密註冊結婚，楊思琦解釋做藝人多年，穿過無數次婚紗，故想低調。她甜笑說：「最緊要兩個人感情穩定OK，就不需要搞太多，因搞婚宴要花好多體力和心力。」外間對她另一半的身分有很多傳言猜測？思琦認為不需要澄清，因兩個人相處彼此清楚就夠，雖是藝人也想保留私人空間，外間說什麼她都沒所謂。

髮型：Chris Cheng@il Colpo

化妝：Jessica Chan

場地：尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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