武漢返港沒不適 張兆輝：驚可以戴口罩

張兆輝表示前晚從武漢經深圳回港，自覺身體狀况正常，沒刻意與人保持距離，「我OK，如果真的有事，自己會感覺到不舒服。（家人可有特別措施？）他們不知有這件事，我上武漢時都不知，我最近都是飛來飛去」。

武漢市面不見有人戴口罩

他建議傳媒和工作人員有疑慮就戴口罩，「你哋驚可以戴口罩，其實我在武漢時未感到特別狀况，市面不見有人戴口罩、噴消毒劑。我問當地人，他們說這裏無事，其他地方就不知道。我想如果好犀利，一落機會有人噴消毒劑，或實施其他預防措施，但見不到」。他商演時照樣跟觀眾近距離握手、合照，工作後有洗手，「平時知道要注意清潔，進食前會洗手，回家又會換衫、洗衫，感冒戴口罩，避免交叉感染」。張兆輝再回無綫拍劇，對收視有信心，他稱今次角色亦正亦邪，由年輕成功至事業失敗，過足戲癮。

蕭正楠勁窒洪永城

蕭正楠與洪永城劇中有段兄弟情，蕭正楠笑言對洪永城演出有信心，「同事少了鬧他，證明他有進步」。洪永城表示為演撩事鬥非的小混混角色，參考好多上世紀70至80年代電影，模仿當年講潮語，希望觀眾有共鳴。蕭正楠說：「他好似許冠英。」洪永城連續有3部劇集播出，他慶幸角色不同背景和性格，他偏愛今次角色。蕭正楠即窒他道：「觀眾好慘，沒有選擇，他套套劇都說是最愛。」蕭正楠與老婆黃翠如日前外遊，問有否趁機造人？他說：「隨緣，揸車去了好多地方，好攰，我們沒有定下時間表，老婆4月要拍劇，做好工作先。」

陳瀅幫鄭俊弘安排求婚橋段

陳瀅劇中演貪慕虛榮的舞小姐，性格單純幼稚，掙錢為了買快樂。她稱小時候曾有這種想法，長大後搵好多錢買心頭好。對於好姊妹何雁詩與鄭俊弘在外地訂婚， 她自爆有幫鄭俊弘安排求婚橋段，是第一批知道喜訊的人，戥他們開心。她有工作未能前往見證求婚，但已答應擔任婚禮姊妹團。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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