舊愛結婚了 自認多人惜 吳千語堅拒恭喜林峯娶老婆

吳千語與林峯曾愛得甜蜜，林峯當年公開戀情時，曾連說7次「好愛吳千語」，可惜兩人最終分手。林峯上月31日除夕夜，在微博曬與張馨月手拖手的婚戒照，並宣布：「我的2019，人生步入新階段，往後的歲月有你相伴，我的夫人（張馨月），謝謝大家的祝福，感恩一路上有你們，2020見！」張馨月轉發並留言：「往後餘生，與你甘苦相伴。」

「不想焦點放在我身上」

吳千語前晚與張智霖、張繼聰、周秀娜、陳靜、黃百鳴及于淼等出席《家有囍事2020》煞科宴。

吳千語明顯有備而來，被問到有否恭喜舊愛林峯時？她堅決不肯恭喜，她說：「又問？答過啦！這件事焦點不應該放在我身上，我之前回應過，不想再評論。（不想再講？）不想焦點放在我身上。（恭喜都冇一句？）答過啦！他宣布結婚前已經講過，大家可以找出來。（什麼時候答過？）答你們囉。（沒有？）有呀！（為什麼連恭喜一句也不說？）講了後會放大好多，答過啦！」

將來結婚一定會公布

吳千語表示若有結婚一天，一定會向大家公布。問到現在蜜運中是否很開心？她說：「有很多關心和惜我的人，但未去到下一個階段，所以不想多講，總之有開心事會和大家分享。（是否因上次與林峯高調拍拖嚇驚了？）都不是，只是自己有新目標，今年會將精神集中在工作上，以及推出自家運動品牌。」

張智霖望主演賀歲片稱冠

張智霖和張繼聰一起受訪，張繼聰表示對電影票房沒有壓力，希望部部戲都好，現在市道不好，希望百花齊放，老闆賺錢，大家繼續有工開。張智霖希望《家》片成為賀歲片票房冠軍。他們還硬銷該片老幼咸宜，也會扶老攜幼入場欣賞。張繼聰稱戲中有場用全英文對白打小人的戲分，很多外國人一齊演，他背稿也背了兩日。于淼客串扮俏護士，笑言被張智霖電暈，第一次演對手戲很興奮。她在劇集《多功能老婆》的小三角色不討好？她說不介意再做乞人憎角色，但想嘗試演喜劇。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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