棕櫚泉電影節頒獎禮為金球獎熱身 阿當戴華雲妮絲維嘉封帝后

2020年首宗國際影壇盛事、第31屆棕櫚泉電影節頒獎禮前日率先在美國加州舉行。雖說它的權威性及不上奧斯卡，勝在時機對了，正好為後日揭曉的金球獎熱身，難怪現場星光熠熠，一眾候選影星在相對輕鬆的氣氛和心情下，好好享受電影時光。

《婚姻故事》連奪兩獎

事實上，不少獲金球獎提名的電影人均有亮相棕櫚泉電影節，賽前被視為大熱的《婚姻故事》阿當戴華及《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉，結果不負眾望，同時稱帝封后，為角逐金球獎注入一口強心針；阿當的同片拍檔羅拉丹（Laura Dern）亦不甘示弱，憑《婚姻故事》獲頒事業成績獎。

《婚姻故事》講述史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）飾演荷李活女星，跟阿當扮演劇場導演結婚後，如何由佳偶變怨侶，甚至面臨離婚的過程；曾經憑《亂世情天》奪奧斯卡最佳女配角殊榮的雲妮絲維嘉，在新片《星夢女神：茱地嘉蘭》演活《綠野仙蹤》能歌擅演的茱地嘉蘭（Judy Garland）的最後歲月。

《愛爾蘭人》熱爆金球

另一對有份角逐金球獎的《Joker小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron），前日亦非空手而回，華堅從《Joker小丑》導演托德菲臘斯（Todd Phillips）手上接過主席大獎後，查莉絲亦跟《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）一起獲頒國際之星獎。

至於其他大獎，金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）憑《愛爾蘭人》贏得Sonny Bono夢想家獎；同片的金像影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro）則獲頒最具影響力演技創意獎。二人齊齊上台，贏盡全場掌聲。且看這激勵人心的一幕，能否在金球獎重現？