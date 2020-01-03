【開箱】疑為《奇異博士2》鋪路 紅女巫劇集《WandaVision》提前今年播

MCU第4階段重頭戲

擁有Marvel影視版權的迪士尼，事先張揚開拍多部超級英雄劇集，把《復仇者聯盟》部分角色「分拆上市」，暫時已知「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）與「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）合演《The Falcon and The Winter Soldier》，定於今年秋季首播；「邪神洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）主演的《Loki》，留待明年春季接檔。

至於最受Marvel粉絲關注、由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）和「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）這對悲劇情侶合演《WandaVision》，突然宣布提前在今年內推出，這跟Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）早前透露，紅女巫將會加盟明年5月上映《奇異博士2》的消息不謀而合，刻意打造成Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的重頭戲。

奇雲費格曾經表示，紅女巫角色非常重要，甚至影響整個MCU第4階段的去向。根據Marvel一貫做法，《奇異博士2》保密工夫做到足，電影一日未開畫，粉絲都不會估到紅女巫與班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）飾演奇異博士，究竟能夠擦出什麼樣的火花，只知《WandaVision》將會提供非常重要的線索。

末日博士有望登場

《WandaVision》已於去年11月開鏡，從Disney+的預告片段可見，紅女巫與幻視並肩坐在一間充滿1950年代氣息的房子內，感覺溫馨又幸福，但吊詭的是，幻視明明在《復仇者聯盟3：無限之戰》已經陣亡，究竟劇集講述二人的前傳故事？抑或如網民猜測，一切都只不過是紅女巫的Vision（幻覺）而已？

另一方面，《WandaVision》亦將帶出一個重要新角色，正是《神奇4俠》超級反派「末日博士」，他的魔法威力跟奇異博士不相伯仲，如果跟紅女巫比較又如何？更重要的是，當紅女巫加盟《奇異博士2》後，末日博士跟神奇4俠會否同步登場？絕對令Marvel粉絲期待呢。