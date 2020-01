【開箱】疑為《奇異博士2》鋪路 紅女巫劇集《WandaVision》提前今年播

【明報專訊】迪士尼串流平台Disney+已於去年11月在美國上架,雖然港迷未能同步收看,但仍高度關注。該頻道趁元旦日公開短片,預告2020年影視節目內容,除將播放迪士尼賣座電影如《獅子王》、《阿拉丁》及《反斗奇兵4》等之外,更揭露Marvel超級英雄劇集《WandaVision》原定2021年首播,突然提前至今年內推出,不禁令人懷疑,是否跟明年開畫的《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)有關?