【開箱】Bieber傳收1.56億拍紀錄片 YouTube月底首播

闊別4年再出碟

2017年7月，當時正舉行世界巡迴演唱會的Bieber，突然宣布取消餘下的14場演出，有傳他抑鬱症復發，他其後亦承認精神狀况欠佳，所以要休息。其間他跟星二代模特兒Hailey Baldwin在紐約註冊結婚，去年補辦婚禮，據報妻子給他正面影響，重新熱愛生命。其實距離上張專輯《Purpose》，Bieber起碼4年沒發行大碟。他在《Justin Bieber: Seasons》的預告片段說：「人會經過高低起跌，有好與壞的季節，有時候我們會想放棄。」 Bieber的經理人Scooter Braun、太太Hailey都有在片段中受訪，前者表示，Bieber放了一個悠長假期，其間結了婚，「他成熟了，而且準備好透過音樂表達自己」。預告片段中也可看到他籌備新專輯的過程，並穿插他與Hailey的婚禮，以及日常生活片段。

人氣歌手紀錄片搶手

Bieber年僅12歲就翻唱別人的歌，表現有板有眼，其母把片段上載到YouTube，大受歡迎，因而獲Scooter Braun賞識，為他推出唱片，成為新一代樂壇天王。未知是否因此，他選擇了讓他成名的平台推出《Justin Bieber: Seasons》，本月27日首播，據報共有10集，每集約10分鐘，逢周一及周三播出新一集。傳聞每集YouTube支付他200萬美元，換句話說，Bieber進帳2000萬美元（約1.56億港元）。影視串流平台競爭激烈，近年人氣歌手的紀錄片需求甚殷，之前YouTube就推出過《Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries》，據悉新人王Billie Eilish為AppleTV所拍的紀錄片也收超過2000萬美元，Netflix播樂壇天后Beyonce的紀錄片《Homecoming》更加耗費3000萬美元。

社交平台粉絲多

雖然2000萬美元酬勞好像很貴，但以Bieber的粉絲數量，又似乎物有所值，未計他在各社交媒體的追隨者逾億，單是YouTube頻道的訂戶已超過4700萬，他過往發布的片段總瀏覽次數更高達190億，所以應不愁收視。