《山茶花開時》奪12獎成KBS大贏家 孔孝真入行20年首奪演技大獎

KBS電視台前晚舉行《演技大獎》頒獎禮，不少韓星撐場，包括《山茶花開時》孔孝真與姜河那、《僅此一次愛情》申慧善、《綠豆傳》 金所炫與張東尹、《政壇欺望》崔始源和李宥英、《Justice》的Nana等等，Nana一襲黑色露背性感晚裝，成為紅地氈焦點。

姜河那封KBS視帝

創下收視佳績的《山茶花開時》，前晚成為KBS頒獎禮大贏家，共奪12獎，包括最佳編劇、男主角、男女配角、女新人及童星獎等等，姜河那個人獲得3個獎項，包括網絡人氣獎、最優秀男演員，並與孔孝真一同獲頒最佳情侶獎。

奪得至高榮譽大獎的孔孝真，入行20年首次得此獎，領獎時一度感觸落淚，她表示參加頒獎禮是一種折磨，因為要與其他著名演員一起競爭，並非輕鬆事，「會很惶恐及痛苦」。她又謂拍《山茶花開時》時很開心，十分懷念那段日子。至於首封「視帝」的姜河那謙稱得獎很意外，承諾今後會更努力。

金南佶奪SBS演技大獎

至於SBS電視台的《演技大獎》頒獎禮，場面同樣星光熠熠，出席的韓星包括，《亡途覓雪》李勝基與秀智、《VIP》張娜拉和李相侖、《秘密精品店》金宣兒、《熱血司祭》金南佶及李荷娜等等。去年叫好叫座的《熱血司祭》連奪8獎，包括最優秀女演員、優秀男演員、最佳男配角、男女新人等等，金南佶更榮膺至高榮譽大獎。擔任大會司儀的張娜拉，獲電視台一眾製作人投選的製作人大獎，她得獎時感動落淚。李勝基與秀智不但一同稱帝封后，還奪得最佳情侶獎。

前晚KBS與SBS的演技大獎頒獎禮，分別錄得平均10.45%及5.95%收視。

文：蘇珮欣