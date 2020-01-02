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2020年1月2日星期四
方皓玟《人話》奪我最喜愛歌曲 張敬軒謝安琪冧莊男女歌手金獎
叱咤頒獎禮得獎名單
馮盈盈不排除復合：世事充滿變數
張紋嘉計劃自資拍MV 黎美言呻男友未求婚
求婚前問准未來外父 鄭俊弘何雁詩定今年底海外結婚
孝順仔任賢齊武漢開騷 帶父母回鄉探親
53歲吳大維造人成功 陪太太視察月子中心
黃心穎自勉 不介意成為別人話題
甜蜜合照悼高以翔 女友Bella：我們永不分離
陳法拉曬私密相回顧2019
《山茶花開時》奪12獎成KBS大贏家 孔孝真入行20年首奪演技大獎
白組3連勝 美空雲雀借高科技「重現」
Twice娜璉被跟蹤上機 德國狂迷製造混亂
【開箱】Bieber傳收1.56億拍紀錄片 YouTube月底首播
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叱咤頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2019）
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方皓玟《人話》奪我最喜愛歌曲 張敬軒謝安琪冧莊男女歌手金獎
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求婚前問准未來外父 鄭俊弘何雁詩定今年底海外結婚
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