方皓玟《人話》奪我最喜愛歌曲 張敬軒謝安琪冧莊男女歌手金獎

商台昨晚以播放DJ預先拍下的片段或MV形式宣布獎項，大部分歌手獲安排分組參與錄影。方皓玟具爭議歌曲《人話》去年趕及入圍競逐，深得不少樂迷喜愛，在「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎 」都成為大熱，她眾望所歸贏得這兩獎。

方皓玟望香港人平安

商台安排方皓玟與RubberBand一同唱歌後頒獎，她領獎後感觸說：「多謝所有投我票的人，我覺得2019年對我哋是好大挑戰，無論生活同創作上，大家都不知香港的前途會點，但我成日提醒自己要勇敢向前踏出每一步，先對得住當初創作的初心。多謝合作的音樂人，我能力有限，走過好多高低。2019年過去，希望2020年香港人平安快樂，我都繼續無畏無懼去唱歌同創作，寫想寫的。」

RubberBand獲組合獎

RubberBand的《未來見》敗給方皓玟，但獲得「我最喜愛的組合」，主音6號說多謝香港人，在今年6月後大家都好忐忑，不開心，他曾想幾時會變番好，但要保持信念。他想起患病的母親時，忍不住落淚。周國賢獲得「我最喜愛的男歌手」，他不在港未能親身領獎。

張敬軒鄭秀文沒現身領獎

至於「叱咤樂壇男/女歌手」金獎，張敬軒與謝安琪冧莊奪得，張敬軒未有現身領獎。「男歌手」銀獎是陳柏宇，銅獎是許廷鏗。「女歌手」銀獎是鄧小巧，她激動爆喊，銅獎是AGA。鄭秀文憑《我們都是這樣長大的》獲得「至尊歌曲大獎」，她亦未有出席領獎。

姜濤獻唱獲謝安琪伴奏

人氣強勁的姜濤在「生力軍」獎只能屈居銅獎，冠軍是林家謙，亞軍是李靖筠。姜濤在「我最喜愛的最後五強」獲安排與謝安琪一同彈鋼琴，他唱歌時更獲謝安琪伴奏。頒獎過程中安排歌手與DJ分享2019年感受，佔很長時間，很多網民嗌悶。

艾粒約麥浚龍行旺角

在頒發「至尊唱片大獎」前，艾粒以「行旺角」為由，約得獎的麥浚龍到旺角唱片店拍攝，但到1月1日凌晨4時，才到麥浚龍公司，將獎座貼在大門上。有留意節目中不少畫面及說話似有政治隱喻，如MV有男女手牽手是捉住一支筆作連繫，令人想起中學生組「人鏈」表達訴求。林海峰在頒「我最喜愛」獎前一段旁白，大部分以「何以」作開始，最後是「2019 何以完」、「2020 和你投」。

娛樂組

（叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2019）

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