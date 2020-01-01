我的夫人叫張馨月 林峯正式宣布成婚

現年40歲的林峯跟29歲的內地模特兒張馨月拍拖1年多，兩人的感情發展由低調，到認定為結婚對象變得高調。於今年9月入紙申請註冊結婚，有傳婚期是12月8日林峯的40歲生日當天，但其後因社會氣氛問題，兩人將婚事押後。

貼婚戒照泄密

不過，上月17日張馨月上載出席時裝活動照片，有網民留意到她的左手無名指戴着婚戒，揣測她跟林峯已低調結婚，成為林太。

林峯對已婚傳聞沒有回應，聖誕節後，他上載戴了婚戒的照片，面露幸福微笑，心水清的粉絲紛紛留言祝賀，稱呼張馨月為「峯嫂」。再傳出林峯與張馨月已低調結婚，兩人更到日本北海道度蜜月。據知張馨月的乖巧獲林峯媽媽惜，對這個新抱很滿意。

林峯的愛情生活多姿多采，曾跟李彩華合作電影而撻着，但最廣為人知是跟吳千語拍拖5年，終分手收場，最後「奪峯」的是張馨月。

娛樂組