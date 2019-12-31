Foorin首奪日本唱片大獎

大會事先張揚十優歌曲名單，包括Little Glee Monster的《ECHO》、三浦大知《片隅》、櫸坂46《黑羊》、AKB48《持續愛你》、乃木坂46《Sing Out!》、日向坂46《Do Re Mi Sol La Si Do》、Da pump《P.A.R.T.Y》、純烈《純烈的Happy Birthday》、冰川清《無問題》及Foorin《Paprika》，然後從中選出大獎。

至於女團Morning娘的師妹組合BEYOOOOONDS奪得新人獎，她們領獎時喜極而泣；菅田將暉、竹內瑪利亞及米津玄師獲頒特別獎，後兩者均缺席，分別透過錄影片段及電話致謝辭。

今年7月逝世的尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川，獲頒發特別音樂文化獎，表揚他對日本藝能界的貢獻，由近藤真彥代為領獎，他表示：「喜多川社長是我的恩人，也是事務所一眾後輩藝人的恩人。」