《摘星廚神》大團圓結局有望拍續集 木村拓哉演技獲讚

《摘星廚神》自10月首播以來，收視一直保持雙位數字，成績相當不俗，第9集錄得14.7%為開播以來最佳成績。前晚終於迎來結局，故事講述木村拓哉、鈴木京香、玉森裕太、及川光博及澤村一樹等合作經營的法式餐廳「Grand Maison東京」，突破傳統以吞拿魚作為主菜，成功獲得米芝蓮3星最高榮譽，鈴木京香激動得擁抱木村，後者亦難掩興奮心情，一度熱淚盈眶，可算是大團圓結局。

不敵《大叔的愛》

就是這一幕，贏得不少日本網民大讚木村表現出色，「實在令人感動」、「不愧是日劇天王」；由於故事交代Grand Maison東京將會衝出日本，到海外開分店，因此有人留言要求電視台開拍續集，「此劇終於完結了，感覺很寂寞呢，希望可以盡快欣賞到第2季的演出」。

隨着《摘星廚神》結局後，今年秋季日劇亦已經圓滿結束。不過，電視台未有跟隨過往慣例，在播放翌日公布收視數字，未知所為何事。

提起《摘星廚神》，繼上周公布第23屆《日刊體育》日劇季選的讀者投票結果，田中圭主演同志喜劇《大叔的愛-in the sky-》力壓《摘星廚神》成為今季最佳劇集後，另一網站Modelpress前日亦發表2019年最受歡迎日劇選舉成績，深田恭子與橫濱流星合演愛情劇《初戀那一天所讀的故事》榮登榜首，《大叔的愛-in the sky-》僅隨其後，《摘星廚神》只能屈居第3位。