達成人生夢想與陶喆合唱 五月天阿信宣布退出樂壇

娛樂組

五月天欣賞陶喆的創作才華，這次終於如願合作。陶喆的太太江姵蓉亦有現身，捧老公和五月天場。

陶喆在1997年推出首張專輯，當年也是五月天成軍的日子。阿信見到陶喆驚喜現身，即開心說：「太興奮了，終於邀請到心中的偶像。」陶喆說：「我們出道時間差不多呀！」阿信立即回答：「陶喆老師，不能說差不多，你的第一張唱片1997年。」怪獸搶着說：「我們剛出生。」阿信笑說：「那是五月天成軍的那一年。」

粉絲料屬開玩笑

五月天與陶喆合唱後，阿信打趣說：「我人生夢想今天已經達成了，我今天宣布退出樂壇。」阿信問冠佑可有為他退出樂壇而失望？豈料冠佑冷冷說︰「不會啊！」粉絲相信阿信是開玩笑。

阿信又回想1997年五月天剛成軍，他們為團名煩惱，最後決定用瑪莎在網絡的ID名字「mayday」，以「五月天」為樂隊名字。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com