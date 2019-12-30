林子善太太誕B女 初為人父喊到變豬頭

記者：陳釗

攝影：孫華中

林子善昨午2時半抵達醫院探望太太和女兒，初為人父的他難掩興奮和喜悅之情，他說太太生產過程順利又快，晚上10時半左右入院，未夠11時便入產房，當時產道還是0度，但只花了10分鐘便已開到6度，連護士也讚快，鼓勵她順產，最後25分鐘便搞掂。

子善表示原本想剖腹，因太太很怕痛，後來醫生說她之前開刀割過大腸，無謂再捱多刀，故一直建議她嘗試順產：「太太最後麻醉藥和無痛分娩都沒用，只是吸笑氣，BB也很幫手，趕住出來。」

未能剪臍帶

他自言在過程中因擔心影響老婆情緒忍着不哭，他說：「不過有5分鐘護士叫我去隔籬牀等，當刻我很無助，覺得什麼都幫不到手，眼淚嘭嘭聲流，感受到母愛偉大。」

子善笑言原本想親手為BB剪臍帶，但助產士手腳太快，已幫他「代勞」。問B女樣子像誰多一點？子善說鼻子像太太，樣貌似他，名字會找師傅改，現在叫住小乖乖，他說：「BB出世時重6.292磅，非常精靈，她在BB箱喊時，我叫她不要喊，她又真的無喊，可能在老婆肚裏時，我經常跟她聊天，認得我把聲。」

停工陪妻女

子善透露太太現時餵哺母乳，知道產後坐月對女人非常重要，所以請了陪月和工人姐姐，為她調養身體，他亦已停工陪伴妻女，並說：「我拍完《大步走》就停工，原本有工開，但都停了，我覺得錢之後可以再搵。老婆就心急叫我搵奶粉錢，但我覺得目前最緊要照顧好她的情緒。」

子善又笑說現在家中有三大高手，外母、陪月及工人姐姐，他地位比工人姐姐還低，只是屋企管理員加保安。此外，「鐵馬家族」兄弟馬國明回覆《明報》表示替子善做爸爸開心，會送禮物給B女，但未想到送什麼。

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