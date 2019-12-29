【開箱】2019年票房總結 最賣座電影前10迪士尼佔7部

《Joker小丑》刀仔鋸大樹

據報道美國本土2019全年票房總收入118.8億美元，比去年同期下跌約4%，縱然如此，不少電影仍賺個盆滿缽滿，電影網站Variety就盤點了2019年最賺錢和虧本的作品。擊敗《阿凡達》成為史上最高票房的《復仇者聯盟：終局之戰》，成本3.56億美元，賺超過20億美元；至於成本2.6億美元的《獅子王》，全球票房高達16億美元，亦是迪士尼另一豬籠入水的出品。抽出《蝙蝠俠》奸角小丑拍成的《Joker小丑》，則是今年刀仔鋸大樹的示範作之一，成本5500萬美元，最終進帳超過10億美元，而且在威尼斯影展奪得大獎，既叫座又叫好。

李安《雙子任務》失手

繼《訪．嚇》後，佐敦比爾（Jordan Peele）執導的《我們．異》成績同樣彪炳，成本僅2000萬美元，全球收超過2.55億美元，女主角雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）更橫掃大部分影評人組織的影后殊榮，跟《Joker小丑》同屬叫好叫座的佳作。此外，早前公開戀情的奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 3》、講述艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》，以及珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）有傑出表現的《豔舞大盜》，都是今年本少利大的荷李活代表作。

有的賺個盆滿缽滿，也有虧蝕到焦頭爛額的，《變種特攻》系列的《變種特攻：黑鳳凰》便是其中之一，成本2億美元，最終埋單只有2.52億美元。不過更慘情的是聖誕節檔期開畫的《Cats》，雖然改編自百老匯著名音樂劇，又是《皇上無話兒》金像導演湯賀柏（Tom Hooper）操刀，成本高達1億美元，但到目前為止全球票房只有成本的十分之一，而且口碑欠奉，要收支平衡尚路途遙遠。兩奪金像獎的華裔導演李安，拍《雙子任務：疊影危機》亦失手，無論影評及票房都雙輸。另一實力派導演奇連伊士活（Clint Eastwood）的新片《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell）在美國口碑不錯，但票房不濟，成本4500萬美元，至今全球只收了950萬美元。

另外，不少大片都失手，譬如《未來戰士：黑暗命運》、《樣衰衰奇兵》、《決戰中途島》等都成績欠佳。