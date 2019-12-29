子瑜膺全球第一美女 高以翔打入俊男榜 柾國稱冠

TC Candler的全球百大俊男美女排行榜，由網民透過社交平台推薦及投選而得出結果。今年百大美女榜首是去年亞軍得主的Twice台灣成員子瑜，其隊友Sana、多賢及Mina亦同時入榜，分別排48、73及91位。第2位是以色列模特兒Yael Shelbia，韓團Blackpink泰籍成員Lisa位列第3，她的3名隊友全數入榜，Jennie、Rose及Jisoo分別排19、66及78位，可見隊中成員全是美女。

周冬雨首度上榜

近年韓星被熱捧，故榜中韓星佔多數，不過今年也有不少內地女星入榜，當中排名最高是首度入榜即佔第16位的《少年的你》周冬雨，第3次入選的迪麗熱巴，位列34；有「千年美女」之稱的SNH48前成員鞠婧禕排第44，至於《美人魚》林允及朱珠則分別位列70及72。美女榜前10位大多是模特兒，較為人熟悉的演員是佔第5位的《阿拉丁》女星娜奧美史葛（Naomi Scott）。

「全球百大俊男」榜方面，BTS的22歲成員柾國稱冠，去年他排第2，今年升格為全球第一俊男，曾經奪過該榜冠軍的BTS成員V，今年僅得殿軍，隊友Jimin及Jin則分佔第19及44位。

Jackson位列41

俊男榜亞軍是瑞典網紅謝爾貝格（Felix Kjellberg），他以網名PewDiePie在YouTube開設頻道而為人所熟悉，現已累計逾億訂閱人數。加拿大男歌手Shawn Mendes得季軍。憑《以你的名字呼喚我》上位的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），去年首度入榜後，今年急升至第13位。去年的冠軍《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）跌落第5位。值得一提的是，「萬人迷」碧咸（David Beckham）和大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）父子，今年雙雙入榜，分別排20及92位。

上月在內地錄影節目時猝逝的台灣型男高以翔，今年第7度入選，排第84位。內地劇《陳情令》男星肖戰今年首度入選，即位列第8，成為華人中最高排名。來自香港的韓團Got7成員Jackson（王嘉爾）及Super M的Lucas，分別排41及65位，算是為港增光。

文：蘇珮欣