林欣彤開騷 藉病歷勉勵同路人

爸爸做嘉賓

Mag答謝父親從小教她唱歌，之後她與爸爸合唱《今生今世》，她問對方滿不滿意個台？林爸爸說滿意，Mag笑言：「你要答不滿意，我下次先可以去更大場館開騷。」獲全場掌聲！她藉着患病經歷勉勵大眾，她說：「經歷過情緒病，上年這個時候，我好瘦，受病魔煎熬，聲帶好痛不能說話，個身太痛，攞不起匙羹吃東西，可能上天給我公眾人物這個身分，要我經歷苦難，用來安慰正處低谷的人，上年好辛苦，現在我無事開音樂會，在高處睇風景未必最靚，反而低處仲靚，低潮一定捱得過，只是辛苦少少，希望大家加油！」

尾聲安歌時，她忍不住落淚說：「綵排時我對住爸爸唱歌已忍不住喊。」Mag完騷後表示下一個願望是踏上紅館舞台開騷，談到在台上忍不住落淚，她說：「覺得今世有這個爸爸好幸福。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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